Преступную схему обогащения руководства завода ветпрепаратов выявили в Гомеле

Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступную схему обогащения руководства Гомельского завода ветпрепаратов выявили оперативники БЭП Новобелицкого РОВД. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлено, что трое топ-менеджеров с начала 2017-го по август 2021 года премировали подчиненных за работу, которую те не выполняли. После зачисления эти деньги забирали и тратили на личные нужды.

По предварительной оценке, таким способом было присвоено более Br270 тыс.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные группой лиц в особо крупном размере.-0-