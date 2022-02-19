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Преступную схему обогащения руководства завода ветпрепаратов выявили в Гомеле

19.02.2022 11:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Преступную схему обогащения руководства Гомельского завода ветпрепаратов выявили оперативники БЭП Новобелицкого РОВД. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Установлено, что трое топ-менеджеров с начала 2017-го по август 2021 года премировали подчиненных за работу, которую те не выполняли. После зачисления эти деньги забирали и тратили на личные нужды.

По предварительной оценке, таким способом было присвоено более Br270 тыс.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные группой лиц в особо крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что трое топ-менеджеров с начала 2017-го по август 2021 года премировали подчиненных за работу, которую те не выполняли. После зачисления эти деньги...
 
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