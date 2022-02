Путь к власти в Риме, сражения с зомби, боевые искусства: во что поиграть в феврале

Источник материала: ProBusiness



Распределение ресурсов, ответственность за принятые решения, реакция на меняющуюся обстановку — все это знакомо любому предпринимателю. Но вообще-то сейчас мы говорим про видеоигры. Отвлекитесь от каждодневных забот и посмотрите, во что можно поиграть в этом месяце. Эксперт гейм-индустрии Александр Михно предлагает читателям «Про бизнес» прокачать навыки управленца в сеттинге Древнего Рима или проверить стрессоустойчивость в поединке с мастерами восточных единоборств. Что выберете вы?



Александр Михно

Эксперт гейм-индустрии

«Expeditions: Rome». Интриги, менеджмент войск и даже словесные перепалки

В «Expeditions: Rome» в роли римского легата вам предстоит подавлять мятежи на границах империи, вести войска в бой, сражаться самому — все для того, чтобы заполучить власть в Риме.

Формально игру можно разделить на четыре элемента: перемещение по глобальной карте, сражения огромных армий, локальные пошаговые тактические битвы и все остальное.



И вот это «все остальное» распадается еще на 50 подразделов, которые включают строительство в военном лагере, политические интриги, менеджмент войск и даже словесные перепалки с Цицероном.

Expeditions: Rome — это такой симулятор многозадачности в формате исторической видеоигры.

И она настолько масштабная и разносторонняя, что тут совершенно нормально пойти войной на Галлию, захватить несколько городов, а потом скрупулезно выбирать новую эмблему для своих легионов — вот эту с орлом и молниями или с головой льва.

Хотя большую часть времени все-таки нужно воевать. Сражения армий проходят в полуавтоматическом режиме, где за несколько фаз нужно разбить противника, отдавая различные приказы. Прямого контроля над солдатами нет, но, выбирая карточки с тактиками («метнуть пилумы», «отправить центурионов на передовую» и т.д.), вы влияете на ход событий. Побеждает тот, у кого в конце битвы останется больше войск.



С тактическими сражениями дела обстоят немного по-другому. Тут вы управляете сразу несколькими персонажами с разным набором способностей и в пошаговом режиме указываете им, что делать. А затем смотрите, как отреагирует противник.

Если вы играли хоть в одну пошаговую тактическую стратегию, в «Expeditions: Rome» освоитесь быстро.

Это масштабная стратегическая история, которая одновременно пытается быть несколькими играми. И большую часть времени у «Expeditions: Rome» это получается.

«Dying Light 2: Stay Human». Бодрый экшен, но просто раскидывать всех направо-налево не выйдет

Действие Dying Light 2 происходит спустя 20 лет после событий первой части. Мир по-прежнему живет в состоянии зомби-апокалипсиса, безопасных городов немного, но даже в мирных зонах люди распадаются на фракции и воюют между собой.

Главный герой Эйден — наемник, выполняющий самые разные заказы, порой крайне сомнительные. Он прибывает в город Вилледор на поиски своей сестры, которую потерял в детстве, и сразу впутывается в противостояние нескольких общин: относительно мирных Выживших, милитаризованных Миротворцев и опасных Ренегатов.



И по факту сюжет Dying Light 2 — это постоянный выбор, на чьей ты стороне. Большая часть города обесточена. Сражаясь с зомби и возвращая к работе электростанции, игрок выбирает, кому отдать район: Миротворцам или Выжившим.

В зависимости от выбора меняется облик улиц и открываются новые сюжетные линии.

Если постоянно отдавать предпочтение Миротворцам, в городе Эйдену будет проще бороться с зомби. Если передавать районы под контроль Выжившим — станет проще перемещаться по улицам, используя паркур.

А паркур — это важная часть всей игры. Эден ловко бегает по крышам, перепрыгивая с одного здания на другое, лихо раскачивается на канатах и цепляется в прыжке за все, что для этого подходит. Со временем у Эйдена появляется параплан, и перемещаться по городу среди опустевших небоскребов становится еще увлекательнее.



Когда же дело доходит до столкновений с зомби, в ход идет любое оружие. Скажем, модифицированный тесак, который бьет врага электричеством при каждом ударе — это самый простой и неизобретательный вариант в Dying Light 2. Но главное: в каждом ударе ощущается усилие со стороны персонажа. Просто размахивать куском трубы и раскидывать всех направо-налево не выйдет. Нужно следить, во-первых, за энергией героя, а во-вторых, за тем, как он бьет, сколько времени уходит на удар и как сделать так, чтобы во время замаха не получить от зомби.

«Dying Light 2: Stay Human» — это бодрый экшен, где большую часть времени вы смело скачете с крыши на крышу, разрезаете катаной зомби на мелкие куски и пытаетесь сделать этот мир чуть более человечным (спойлер: получается не всегда).



Sifu: эстетика гонконгских боевиков

Sifu — это жесткий, бескомпромиссный экшен про боевые искусства в стиле гонконгских боевиков. В равной степени в него можно как безоговорочно влюбиться, так и возненавидеть всем сердцем.

Все дело в сложности. Умирать в игре приходится часто. Нужно всего лишь пропустить пару ударов от оппонента. А противников на локации почти всегда несколько. И обычно они не спрашивают разрешения, прежде чем ударить.



Впрочем, главный герой тоже не промах.

Игрок блокирует удары, парирует, контратакует, использует массу приемов — словом, может постоять за себя.

Вот только делать все вышесказанное нужно максимально быстро и, по возможности, вовремя. Чуть зазевался — получил ногой в лицо. Ударил и промахнулся — упустил шанс одолеть врага.

Сюжет тут тоже есть. Молодой боец мстит за смерть своего учителя и устраняет всех противников на пути к главному злодею. Звучит тривиально, но есть нюанс: главный герой не умирает сразу. С каждой смертью он стареет. Разменивая очередной десяток, боец начинает бить сильнее, но шкала здоровья заметно уменьшается. Погибнув в бою в возрасте семидесяти с лишним лет, герой умирает окончательно, а игрок возвращается на самый первый уровень и начинает свой путь заново.



Sifu привлекает своей эстетикой. Это такой «Джон Уик», только без оружия. Стремительный контактный экшен, где нет ничего лишнего. Почти сразу, конечно, выясняется, что это крайне хардкорный экшен, но это уже другая история. Умирая в очередной раз практически в начале игры, знайте, что один спидранер прошел Sifu за 40 минут, ни разу не умерев.

«Diplomacy is Not an Option»: строим, рекрутируем и обходим конкурентов

У «Diplomacy is Not an Option» прекрасное название, которое описывает примерно все. Вы — скучающий феодал с кризисом среднего возраста. Управление городом и прочие обязанности знатного лорда вас утомили. Хочется простого человеческого… То есть войны.

Поэтому вы невероятно радуетесь, когда король отправляет вас на неизведанный континент, где нужно сражаться с аборигенами и добывать местные богатства. Ведь это потрясающая возможность построить крутой замок, нанять сотню рыцарей и стрелять из катапульт по толпам противников!



Разумеется, мгновенно всплывают нюансы. Чтобы отстроить город, нужно много древесины. Чтобы плотник смог работать, лесоруб должен доставить ему сырье.

И это только одна экономическая цепочка, которую нужно выстраивать и затем за ней следить.

А ведь есть еще армия, и для нее нужно набирать новобранцев. Одновременно с этим кто-то должен строить каменные стены для защиты от нападений. И самое главное — кто-то должен всем этим управлять! И этот кто-то — вы.

«Diplomacy is Not an Option» — забавная и очень подробная стратегическая игра, в которой масса экономических ниточек сплетается в одно масштабное полотно войны. Защищать город от нападений врагов последний раз было так же весело в Stronghold, и было это очень-очень давно.



На данный момент «Diplomacy is Not an Option» находится в «раннем доступе». Это значит, что игра еще не готова, в ней не доступен весь контент, но первые две миссии дают представление о том, какой она будет на релизе.

