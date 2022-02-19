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При пожаре в Плещеницах погиб мужчина

19.02.2022 12:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе при пожаре АПИ спас хозяина, другой мужчина погиб, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Спасателям 18 февраля в 12.27 поступило сообщение о пожаре в г.п.Плещеницы Логойского района. Прибывшие подразделения МЧС установили, что одноэтажный деревянный дом горит открытым пламенем.

Хозяин на момент возникновения пожара находился в доме. "Услышав сработку автономного пожарного извещателя, он пошел на звук и увидел, что происходит горение в комнате. После безуспешных попыток потушить пожар с помощью снега мужчина побежал к дороге, чтобы попросить проезжающих вызвать МЧС. В комнате на полу спасатели обнаружили обгоревшее тело мужчины-пенсионера", - рассказали в пресс-службе.

В результате происшествия огнем уничтожена крыша, повреждены имущество и стены по всей площади дома.

Причина происшествия устанавливается.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Спасателям 18 февраля в 12.27 поступило сообщение о пожаре в г.п.Плещеницы Логойского района. Прибывшие подразделения МЧС установили, что одноэтажный деревянный дом...
 
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