Пункты временного размещения на 13 тысяч мест созданы в Ростовской области для беженцев из ДНР и ЛНР

Источник материала: ОНТ

ПВР на 13 тыс в Ростовской области человек готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР, информирует «ТАСС».

По словам первого вице-губернатора области Игоря Гуськова, всего открыто восемь пунктов временного размещения беженцев. Гуськов сообщил, что люди обеспечены всем необходимым.

«Мы благодарны правительству России за оперативное решение вопросов», – отметил Виктор Гуськов в заявлении СМИ.

Фото: Twitter

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