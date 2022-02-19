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Пункты временного размещения на 13 тысяч мест созданы в Ростовской области для беженцев из ДНР и ЛНР
Источник материала: ОНТ
ПВР на 13 тыс в Ростовской области человек готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР,
По словам первого вице-губернатора области Игоря Гуськова, всего открыто восемь пунктов временного размещения беженцев. Гуськов сообщил, что люди обеспечены всем необходимым.
Фото: Twitter
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Пункты временного размещения на 13 тысяч мест созданы в Ростовской области для беженцев из ДНР и ЛНР
ПВР на 13 тыс в Ростовской области человек готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР, информирует «ТАСС». По словам первого вице-губернатора области Игоря Гуськова,...
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