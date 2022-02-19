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Беларусь направила Кубе гуманитарную помощь
Источник материала: ОНТ
Гуманитарную помощь, в которую, среди прочего, входят лекарственные препараты и продукты питания, передала Кубе Республика Беларусь,
В перечне переданной помощи – 14 позиций, среди которых лекарственные препараты, мясные консервы и сухое цельное молоко.
Церемония передачи гуманитарного груза состоялась рамках визита делегации МЧС во главе с заместителем министра Игорем Болотовым в Республику Куба.
Представители кубинской стороны выразили благодарность руководству Республики Беларусь за оказанную поддержку.
Фото: mchs.gov.by
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Гуманитарную помощь, в которую, среди прочего, входят лекарственные препараты и продукты питания, передала Кубе Республика Беларусь, сообщила пресс-служба МЧС. В...
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