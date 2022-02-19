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5 пассажиров туристического автобуса погибли в результате ДТП в Турции

19.02.2022 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

5 пассажиров туристического автобуса погибли в результате ДТП в Турции

Пять человек погибли в результате ДТП с участием туристического автобуса в Турции, информирует «ТАСС».

По имеющейся информации, туристический автобус перевернулся на трассе вблизи населенных пунктов Аксарай и Конья.

Ранения различной степени тяжести получили 26 пассажиров, которые были доставлены в ближайшие медучреждения.

Фото: Twitter

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Пять человек погибли в результате ДТП с участием туристического автобуса в Турции, информирует «ТАСС». По имеющейся информации, туристический автобус...
 
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