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5 пассажиров туристического автобуса погибли в результате ДТП в Турции
Источник материала: ОНТ
Пять человек погибли в результате ДТП с участием туристического автобуса в Турции,
По имеющейся информации, туристический автобус перевернулся на трассе вблизи населенных пунктов Аксарай и Конья.
Ранения различной степени тяжести получили 26 пассажиров, которые были доставлены в ближайшие медучреждения.
Фото: Twitter
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Пять человек погибли в результате ДТП с участием туристического автобуса в Турции, информирует «ТАСС». По имеющейся информации, туристический автобус...
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