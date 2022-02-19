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В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация
Источник материала: ОНТ
Главы самопровозглашенных республик объявили о всеобщей мобилизации,
«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации», - заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении к согражданам.
Указ о всеобщей мобилизации был опубликован на сайте главы ДНР. Также Пушилин дал указание правительству республики перевести экономику на работу в режиме военного времени.
Аналогичный указ о мобилизации разместил на своем сайте и руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник. Согласно документу, на территории самопровозглашенной республики в полную боевую готовность приводятся части Народной милиции ЛНР и другие воинские и специальные формирования.
Также Леонид Пасечник подписал указ о запрете на выезд за пределы республики для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.
Фото: Twitter
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Главы самопровозглашенных республик объявили о всеобщей мобилизации, передает «ТАСС». «Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты....
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