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В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация

19.02.2022 12:53 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация

Главы самопровозглашенных республик объявили о всеобщей мобилизации, передает «ТАСС».

«Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мной подписан указ о всеобщей мобилизации», - заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в видеообращении к согражданам.

Указ о всеобщей мобилизации был опубликован на сайте главы ДНР. Также Пушилин дал указание правительству республики перевести экономику на работу в режиме военного времени.

Аналогичный указ о мобилизации разместил на своем сайте и руководитель Луганской народной республики Леонид Пасечник. Согласно документу, на территории самопровозглашенной республики в полную боевую готовность приводятся части Народной милиции ЛНР и другие воинские и специальные формирования.  

Также Леонид Пасечник подписал указ о запрете на выезд за пределы республики для мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.

Фото: Twitter

 

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Главы самопровозглашенных республик объявили о всеобщей мобилизации, передает «ТАСС». «Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты....
 
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