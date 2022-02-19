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В Корме при пожаре в подвале спасли мужчину

19.02.2022 13:05 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В г.п.Корма при пожаре в подвале жилого дома работники МЧС спасли мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 3.22 в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул.Ленина из подвала идет дым. По прибытии к месту вызова сотрудники МЧС в подвальном помещении обнаружили мужчину 1971 года рождения и вынесли его на свежий воздух.

Мужчина не пострадал. Эвакуация жильцов дома с вышележащих этажей не производилась. Спасатели пожар ликвидировали.

Рассматриваемая версия пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в 3.22 в службу спасения поступило сообщение о том, что на ул.Ленина из подвала идет дым. По прибытии к месту вызова сотрудники МЧС в подвальном помещении...
 
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