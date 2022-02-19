Итоги недели: все важное для бизнеса, что произошло с 14 по 20 февраля 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива.

Как построить сельскохозяйственную империю, зачем защищать персональные данные и что будет с курсом белорусского рубля: кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на этой неделе.

Условия для бизнеса

Нацаэропорт «Минск» хотят сделать бизнес-городом с офисами и торговым центром. Узнали, как он будет выглядеть .

С 1 марта 2022 года в Беларуси наступает обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Что делать производителям таких товаров? Какие группы товаров попали под обязательную маркировку? Какие есть способы маркировки товаров? Директор компании «Электронные документы и накладные» Вера Харитончик ответила на часто задаваемые вопросы по этой теме.

Практически три месяца действует первый в Беларуси закон «О защите персональных данных», но до сих пор у многих предпринимателей нет четкого представления, как обеспечить приватность данных как клиентов, так и собственных сотрудников. Управляющий партнер юридической компании ЮКОН Евгений Ходькин рассказал, что должно было поменяться в каждой компании за последние месяцы , а также объяснил, почему защита персональных данных — это также разговор об имидже и возможности выделиться на фоне конкурентов.

Экономика для бизнеса

Беларусь не получит от Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) запрошенные $ 3,5 млрд. По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, у фонда нет возможности выдать такую сумму. Но Москва готова оказать Беларуси меньшую поддержку — рассмотреть вопрос рефинансирования долга примерно в $ 1 млрд в год. Вместе со старшим аналитиком «Альпари Евразия» Вадимом Иосубом разбираемся, что теперь будет с курсом белорусского рубля и какие могут быть последствия для бизнеса .

Мировой рынок M&A уже несколько лет демонстрирует рекордные показатели роста: здесь заключаются миллиардные сделки, инвесторы поливают кэшем фаундеров, и — о, маленькое чудо! — некоторым деньги уже даже не нужны. Вместе с экспертами, управляющим партнером юридической фирмы COBALT в Беларуси Дарьей Жук и M&A Advisor`ом, аккредитованным бизнес-консультантом ЕБРР Ильей Солодухо «Про бизнес» снова анализируют глобальные и локальные тренды рынка слияний и поглощений бизнеса.

Тем временем, только в Минске сотни предпринимателей готовы продать свой бизнес: отдать рабочие идеи, оборудование, технологии производства, поделиться клиентской базой и различными контактами. «Про бизнес» собрал несколько вариантов готовых бизнесов, которые можно купить за небольшую сумму — до $ 5000.

Полезное для бизнеса

«Про бизнес» совместно с Альфа-Банком продолжают рассказывать истории проекта «Рабочая группа 2.0». Героями заключительных серий осеннего сезона стали: управляющий партнер агентства недвижимости «Авеню» и одноименного ивент-пространства Богдан Паремский, а также владелица станции техобслуживания «Альфа» Анна Сафроненко. На примере агентства недвижимости мы обсудили , как делегировать полномочия, когда бизнес сильно завязан на персоналиях, как определиться с фокусом и выйти на стабильный поток клиентов. А на примере СТО разбираемся , как выходить на новых клиентов, формировать узнаваемость бренда и выстраивать позиционирование.

В День всех влюбленных отечественный стартап для знакомств в мессенджерах Zodier запустил свое приложение в Instagram. Белорусы первыми зашли на этот рынок, потратив полгода на получение разрешения от популярной социальной сети. О том, как за неделю создать готовый продукт для новой ниши, когда у лицензиара еще даже не было четких правил работы с чат-ботами, а также о планах покорения не только рынка СНГ, но и США, «Про бизнес» рассказал СЕО Zodier Матвей Грамович.

Почему предпринимателю перед входом в новую нишу стоит изучить емкость рынка? Если нет адекватной оценки рынка, то одно неправильное действие может привести к серьезным финансовым потерям. Верные расчеты помогают реально представлять количество потенциальных клиентов, четко видеть свои перспективы и понимать, возможно ли в принципе реализовать свои амбициозные планы. Управляющий партнер ASER Олег Ильин поделился наработанными за последнее десятилетие алгоритмами, которые помогут разобраться в этом вопросе.

Создательница сети клиник женского здоровья EVACLINIC, мама шестерых детей Лариса Пекурова рассказала о том, как создавала бизнес на репродуктивных технологиях и как ей помогло на этом пути качественное бизнес-образование .

Профессиональный менеджер, директор по маркетингу компании «Альтерини» и развивающий менеджер сети «Рестораны Дениса Докина» Евгений Галай рассказал о своих 10 правилах сервисного бизнеса .

Истории бизнеса

В 90-х Михаил Шруб бросил успешную карьеру в Гомеле и вернулся в родную деревню Хильчицы в Житковичском районе. Взял кусок земли и стал заниматься единственно возможным в то время в этих местах делом — сельским хозяйством. С тех пор его участок разросся до масштабов крупнейшего в стране предприятия с многомиллионными оборотами и превратился в по-настоящему уникальную историю о бизнесе и людях .

Витебск — областной центр, где, кажется, не так много кафе и ресторанов, как в столице или «западных» облцентрах, Бресте или Гродно. А уж круглосуточные заведения в северном белорусском городе можно пересчитать по пальцам. Одно из них — лапшичная «ЦайЛу», которая открылась полгода назад возле Смоленского рынка. Здесь готовят блюда паназиатской кухни: лапшу вок, пельмени гёдзе, суп рамен. Мы поговорили с хозяйкой заведения Кристиной Луцай о том, прибыльный ли это бизнес, может ли быть полезным фастфуд и любят ли белорусы восточную еду.

34-летнему Орхану Рзаеву из Азербайджана удалось объединить в одном проекте две свои страсти — футбол и цифровые технологии. За его плечами 12 лет работы в digital-маркетинге, сотни консультаций в области SMM, открытие собственного маркетингового агентства Mediamark и нескольких стартапов. Собственно, самым известным из них стала мобильная футбольная игра Eleven Kings. Стартапу удалось привлечь $ 250 тыс. инвестиций, количество скачиваний уже превысило 200 тыс., а его амбассадором стал один из самых известных мировых футболистов Роналдиньо. Читайте эту невероятную историю здесь .

Когда-то Анастасия и Сергей Шалимо из Минска владели сетью по продаже кофе через кофейные автоматы. Но со временем в Беларуси начала меняться культура питья кофе: люди стали отказываться от сублимированного напитка в пользу зернового. Супруги думали переформатировать кофейный бизнес, но, трезво оценив затраты на переоборудование и дальнейшие перспективы развития вендинговой кофейной индустрии, решили, что им нужны кардинальные перемены — стартовать новый бизнес, купив чужой опыт. Ребята стали франчайзи самой титулованной в российском франчайзинге компании и привезли в Беларусь мороженое «33 пингвина» .

Необычное для бизнеса

Распределение ресурсов, ответственность за принятые решения, реакция на меняющуюся обстановку — все это знакомо любому предпринимателю. Но вообще-то сейчас мы говорим про видеоигры. Отвлекитесь от каждодневных забот и посмотрите, во что можно поиграть в этом месяце. Эксперт гейм-индустрии Александр Михно предлагает читателям «Про бизнес» прокачать навыки управленца в сеттинге Древнего Рима или проверить стрессоустойчивость в поединке с мастерами восточных единоборств. Что выберете вы?

Читайте также