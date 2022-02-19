Можно ли вернуть смартфон, который не понравился? Что изменилось в законе о защите потребителей

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Последние изменения коснулись нескольких важных вопросов:

перечень товаров, вместо которых не предоставляется аналогичный товар в пользование на период ремонта или ожидания замены;

перечень сложных технических товаров, которые можно вернуть продавцу по истечении 30 дней пользования, если у товара обнаружится существенный недостаток, или продавец нарушит сроки гарантийного ремонта;

перечень непродовольственных товаров, которые нельзя вернуть продавцу, если их качество в порядке.

Про временную подмену

Вопросы подмены бывают острыми, но проблема все равно решается в течение двух недель, отведенных на ремонт (если нет повода для продления срока). После этого потребитель либо получит обратно исправную вещь, либо деньги за нее. Но если не предоставить подмену в течение 3-х дней, то продавцу начисляют штраф 1% в день от цены товара.

Не предоставляют временную замену на: разного рода транспорт, мебель, бытовые термические приборы (электрочайники, микроволновки и так далее), вещи непосредственно контактирующие с телом (электробритвы и так далее), многофункциональную технику, оружие, игрушки.

Сейчас в перечень товаров без подмены добавили драгоценные камни, жемчуг, янтарь и ювелирные изделия.

Фото: Myfin.by



А что теперь с заменой и возвратом?

По сути остался прежним перечень технически сложных товаров, которые можно вернуть только при существенном недостатке. Там указаны:

разного рода сухопутный транспорт и механические плавсредства и составные части всего этого;

сложная бытовая (в том числе холодильники, телевизоры, стиральные машины) и отопительная техника, мебель с электродвигателями;

компьютерная техника, периферийные устройства к ней, телекоммуникационная техника, фото-, видеокамеры и многофункциональные часы.

Сюда входят популярные у покупателей смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, фотоаппараты и так далее.



Все это можно вернуть продавцу даже через месяц при обнаружении существенных недостатков или если продавец не укладывается в положенный по закону 2-недельный срок гарантийного ремонта (продление срока – по соглашению).

Напомним, существенный недостаток неустраним, либо его ремонт слишком дорог или долог, либо недостаток проявляется снова.

Что не меняют без причины

Если с монетой все в порядке, вернуть ее продавцу будет нельзя. Фото: Myfin.by



Последний измененный перечень касается товаров, которые нельзя вернуть продавцу, если нет производственного брака и претензий к качеству.

Напомним, что многие непродовольственные товары можно вернуть в течение 14 дней после покупки в том же виде и состоянии, без признаков износа. Желающих злоупотребить этим правом всегда много, потому действует специальный перечень товаров надлежащего качества, которые обмену не подлежат. В этом списке тоже транспорт, мебель, плитка, белье, телерадиотовары и другие.

Смартфоны прямо опять не указаны, но по описанию попадают в него. Продавцы телефонов трактуют перечень именно так и обратно исправный телефон без веских причин не принимают.

Зато теперь в список невозвратных качественных товаров добавили драгоценные металлы и камни, памятные банкноты, монеты и футляры к ним.