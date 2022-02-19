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Нарушение электроснабжения и упавшие деревья. Последствия сильного ветра в Гродненской области

19.02.2022 14:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В службу спасения Гродненской области поступило 9 сообщений о падении деревьев: 6 - на проезжую часть, 1 - на линию электропередачи, 1- на легковой автомобиль и 1 - на территории яслей-сада в Гродно. Люди не пострадали. Происшествия обусловлены сильным ветром, порывы которого достигали 18 м/с, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Гродненского областного УМЧС.

Из-за падения веток деревьев нарушалось электроснабжение 8 населенных пунктов в Гродненском районе. Для восстановления энергоснабжения оперативно были задействованы 9 аварийных бригад электрических сетей.

В Гродно по улице Новооктябрьской спасатели помогали убрать упавшее на легковой автомобиль дерево, в Волковыске по улице Крупской проводили распиловку дерева, упавшего на линию электропередачи, в Ошмянах откачивали воду из подвала жилого дома, а в Лиде - из водоема-копани, переполненном талыми водами.

Сотрудники МЧС проводят работы совместно со специалистами электросетей, коммунальных служб и собственниками объектов.-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Из-за падения веток деревьев нарушалось электроснабжение 8 населенных пунктов в Гродненском районе. Для восстановления энергоснабжения оперативно были...
 
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