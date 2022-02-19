Лукашенко и Путин принимают участие в тренировке по управлению ВС России

Источник материала: ОНТ

Главы Беларуси и России следят за учениями из Ситуационного центра Президента России в Кремле, сообщает Telegram-канал «ПУЛ Первого».

Минобороны России ранее заявило, что под руководством Владимира Путина будут выполнены пуски баллистических и крылатых ракет.

Фото: ПУЛ Первого

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