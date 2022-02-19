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Руководители Гомельского завода ветпрепаратов присваивали премии работников
Источник материала: ОНТ
Оперативники БЭП Новобелицкого РОВД раскрыли преступную схему обогащения топ-менеджеров Гомельского завода ветпрепаратов,
В ходе следственных мероприятий установлено, что трое топ-менеджеров с 2017 по 2021 год премировали подчиненных за работу, о которой те даже не знали.
После зачисления руководители забирали деньги. По предварительной оценке следователей, используя преступную схему, фигуранты присвоили более 270 тысяч рублей.
В отношении руководителей Гомельского завода ветпрепаратов возбуждено уголовное дело за хищения путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенные группой лиц в особо крупном размере.
Фото: МВД
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Оперативники БЭП Новобелицкого РОВД раскрыли преступную схему обогащения топ-менеджеров Гомельского завода ветпрепаратов, сообщает МВД Беларуси. В ходе...
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