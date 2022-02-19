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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 февраля

19.02.2022 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 20 февраля

В Беларуси 20 февраля объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Белгидромете.

Облачная с прояснениями погода ожидается в воскресенье. Кратковременные осадки - мокрый снег, дождь – пройдут на большей части республики. Гололедица будет на отдельных участках дорог. Юго-западный западный порывистый ветер во многих районах ночью, днем местами сильный порывистый.

Ночью температура воздуха ожидается -2…+3°C. Днем +2…+7°C.

Фото: архив БЕЛТА

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В Беларуси 20 февраля объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра, сообщили БЕЛТА в Белгидромете. Облачная с прояснениями погода ожидается в...
 
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