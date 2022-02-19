Spice Girls могут выступить на 70-летии правления Елизаветы II

Источник материала: ОНТ

Королева Великобритании Елизавета II в 2022 году отмечает 70-летие своего правления, на празднование которого приглашена легендарная британская поп-группа Spice Girls, рассказывает журнал Grazia.

Официальные празднования платинового юбилея нахождения Елизаветы II на престоле состоятся с 2 по 5 июня, которые уже объявлены государственными выходными.

В честь королевы состоится традиционный парад, торжественная служба в Соборе святого Павла, городские пикники и open-air фестивали.

4 июня в Букингемском дворце пройдет грандиозный концерт, на который приглашены члены королевской семьи и знаменитости.

Официальный список хедлайнеров концерта пока не опубликован, однако, источники утверждают, что на сцену выйдет легендарная группа Spice Girls.

Фото: Twitter

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