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Spice Girls могут выступить на 70-летии правления Елизаветы II
Источник материала: ОНТ
Королева Великобритании Елизавета II в 2022 году отмечает 70-летие своего правления, на празднование которого приглашена легендарная британская поп-группа Spice Girls,
Официальные празднования платинового юбилея нахождения Елизаветы II на престоле состоятся с 2 по 5 июня, которые уже объявлены государственными выходными.
В честь королевы состоится традиционный парад, торжественная служба в Соборе святого Павла, городские пикники и open-air фестивали.
4 июня в Букингемском дворце пройдет грандиозный концерт, на который приглашены члены королевской семьи и знаменитости.
Официальный список хедлайнеров концерта пока не опубликован, однако, источники утверждают, что на сцену выйдет легендарная группа Spice Girls.
Фото: Twitter
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Королева Великобритании Елизавета II в 2022 году отмечает 70-летие своего правления, на празднование которого приглашена легендарная британская поп-группа Spice...
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