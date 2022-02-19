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Марков: мы тянулись за Президентом, мы росли все эти годы

19.02.2022 17:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Марков: мы тянулись за Президентом, мы росли все эти годы

Белорусы долгие годы искали новую идеологию и нашли –  ее озвучивает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в эфире политического шоу-митинга «В режиме правды. Прямой контакт» заявил председатель правления телеканала ОНТ Марат Марков.

Марат Марков: «Мы долгие годы искали новую идеологию – а оказалась, вот она. Берешь любую фразу Президента – и попадешь в точку. Новая логомания – это лукашенкомания. Мы вынесли не только общечеловеческий, но модный приговор нашим врагам. Когда у них выцветают на майках сердечки, кулачки и пустые фразы – в это время мы нашли новую идеологию, новую философию и новую моду. Мы тянулись за Президентом, росли вместе с Президентом, мы росли вместе с ним все эти годы».

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Белорусы долгие годы искали новую идеологию и нашли –  ее озвучивает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в эфире политического шоу-митинга «В режиме...
 
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