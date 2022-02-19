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Марков: мы тянулись за Президентом, мы росли все эти годы
Источник материала: ОНТ
Белорусы долгие годы искали новую идеологию и нашли – ее озвучивает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом
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Белорусы долгие годы искали новую идеологию и нашли – ее озвучивает Президент Беларуси Александр Лукашенко. Об этом в эфире политического шоу-митинга «В режиме...
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