В Минске прошла эстафетная гонка «Культурная лыжня»

Источник материала: ОНТ

Сотни человек сегодня встали на лыжи, несмотря на сильный ветер. «Культурная лыжня» в столице собрала творческих работников со всей страны.





На трассе – сотрудники театров, цирков, музеев. Всего 40 команд. Сборную министерства культуры возглавил глава ведомства.

Эстафетная гонка обернулась настоящим праздником с песнями и угощениями. Заряд энергии получили и болельщики, которые приехали поддержать коллег.

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