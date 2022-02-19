|
В Минске прошла эстафетная гонка «Культурная лыжня»
Источник материала: ОНТ
Сотни человек сегодня встали на лыжи, несмотря на сильный ветер. «Культурная лыжня» в столице собрала творческих работников со всей страны.
На трассе – сотрудники театров, цирков, музеев. Всего 40 команд. Сборную министерства культуры возглавил глава ведомства.
Эстафетная гонка обернулась настоящим праздником с песнями и угощениями. Заряд энергии получили и болельщики, которые приехали поддержать коллег.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотни человек сегодня встали на лыжи, несмотря на сильный ветер. «Культурная лыжня» в столице собрала творческих работников со всей страны. На трассе –...
|
Архив (Разное)