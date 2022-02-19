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Полиция Канады устроила жесткую зачистку антиковидного протеста: задержано более 100 человек

19.02.2022 17:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция Канады устроила жесткую зачистку антиковидного протеста: задержано более 100 человек

Зачистка в Канаде. Больше ста человек задержала полиция, разгоняя антиковидные протесты в Оттаве. Против мирных протестующих власти направили вооруженный спецназ, конную полицию и снайперов!


Сотни силовиков окружили манифестантов. Их топтали лошадями, избивали дубинками, травили слезоточивым газом. Задерживали всех, кто попадал под руку, в том числе несовершеннолетних. 

Участники акций обвинили органы правопорядка в чрезмерном насилии по отношению к гражданам. Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков блокировали дороги. Изначально они требовали отмены обязательной вакцинации, однако со временем блокада превратилась в движение против правительства и премьер-министра Джастина Трюдо.

В центре Оттавы были установлены дорожные ограждения, чтобы лишить манифестантов доступа к остальным участникам и остановить поставки топлива и еды. А банки без суда и следствия начали блокировать счета людей, которые подозреваются в финансировании протестов.

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Зачистка в Канаде. Больше ста человек задержала полиция, разгоняя антиковидные протесты в Оттаве. Против мирных протестующих власти направили вооруженный...
 
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