Полиция Канады устроила жесткую зачистку антиковидного протеста: задержано более 100 человек

Источник материала: ОНТ

Зачистка в Канаде. Больше ста человек задержала полиция, разгоняя антиковидные протесты в Оттаве. Против мирных протестующих власти направили вооруженный спецназ, конную полицию и снайперов!





Сотни силовиков окружили манифестантов. Их топтали лошадями, избивали дубинками, травили слезоточивым газом. Задерживали всех, кто попадал под руку, в том числе несовершеннолетних.

Участники акций обвинили органы правопорядка в чрезмерном насилии по отношению к гражданам. Волна протестов по всей Канаде началась в середине января, когда тысячи дальнобойщиков блокировали дороги. Изначально они требовали отмены обязательной вакцинации, однако со временем блокада превратилась в движение против правительства и премьер-министра Джастина Трюдо.

В центре Оттавы были установлены дорожные ограждения, чтобы лишить манифестантов доступа к остальным участникам и остановить поставки топлива и еды. А банки без суда и следствия начали блокировать счета людей, которые подозреваются в финансировании протестов.

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