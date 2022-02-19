Жители США назвали Байдена единственным разжигателем войны в Украине

Источник материала: ОНТ

Американские читатели британской газеты Daily Mail критикуют именно Байдена, а не Путина в развязывании войны.





Болезненную настойчивость американского лидера в прогнозировании все новой даты вторжения его соотечественники объясняют специальным нагнетанием ситуации, чтобы отвлечь граждан от внутриполитических проблем. И рекомендуют ему заняться лучше защитой границ США.

В стороне не остались и комментаторы из Великобритании. Один из них считает, что большинство американских президентов пытаются развязать войну, только чтобы увековечить свое имя в истории. А словам Байдена уже давно никто не верит – убежден еще один читатель.

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