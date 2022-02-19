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Политологи: на границах Союзного государства специально накаляется обстановка
Источник материала: ОНТ
Вашингтону выгодно представлять наши страны агрессорами, чтобы держать в страхе Европу.
Региональная, глобальная и экономическая безопасность –темы, которые два дня в Кремле обсуждали президенты Беларуси и России.
Встречу на высшем уровне и темы, которые там были подняты, комментируют политологи.
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Вашингтону выгодно представлять наши страны агрессорами, чтобы держать в страхе Европу. Региональная, глобальная и экономическая безопасность –темы, которые два...
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