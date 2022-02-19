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Неуправляемая ракета 4 т летит к Луне и скоро с ней столкнется. Что произойдет?

19.02.2022 17:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Неуправляемая ракета 4 т летит к Луне и скоро с ней столкнется. Что произойдет?

4 марта объект весом около 4 тонн столкнется с Луной, пишет РИА «Новости».

Как считают ученые, это ступень китайской ракеты, запущенной в 2014 году. Но все равно событие это неконтролируемое и незапланированное.

23 октября 2014 года стартовала третья ступень китайской ракеты «Чанчжэн-3C», чтобы доставить на Луну автоматическую станцию «Чанъэ-5Т1». Сейчас ступень ускорителя ракеты ракеты числится потерянной.

Студенты Аризонского университета изучили объект и подтвердили, что это часть китайской миссии «Чанъэ-5Т1».

Расчеты показали, что 4 марта в 15:25 по мск при следующем облете объект врежется в обратную сторону Луны, недоступную для наблюдения с Земли, на скорости более 9000 км/ч. Это заключение подтвердили в сообществе астрономов-любителей.

Специалисты утверждают, что после удара на лунной поверхности останется кратер около 19 м. В НАСА уже заявили, что сфотографируют его с помощью зонда Lunar Reconnaissance Orbiter с окололунной орбиты.

Фото: Pixabay.com

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4 марта объект весом около 4 тонн столкнется с Луной, пишет РИА «Новости». Как считают ученые, это ступень китайской ракеты, запущенной в 2014 году. Но все равно событие...
 
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