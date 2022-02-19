Сорванные крыши, поваленные деревья, остановки и рекламные щиты: на Беларусь обрушился ураган «Зейнеп»

Источник материала: ОНТ

Красный уровень опасности из-за сильного ветра в Гродненской и Брестской областях.





Ветер местами до 30 м/с. А в соцсетях – его последствия. В Гродненской области ураганный ветер разрушил навес для автомобилей. Крышей придавило сразу две машины.

В центре Гродно ветер уложил на землю флаги и опрокинул остановку. В службу спасения региона поступают сообщения о падении деревьев. Стихия нарушила электроснабжение.

А эти кадры из Брестской области, где мощный ветер вырывает с корнем деревья и разрушает рекламные щиты.

МЧС предупреждает об опасности, рекомендует не выходить на улицу и парковать личный транспорт в безопасных местах. Сильный ветер сохранится и завтра, но немного ослабеет.

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