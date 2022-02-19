﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сорванные крыши, поваленные деревья, остановки и рекламные щиты: на Беларусь обрушился ураган «Зейнеп»

19.02.2022 17:59 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сорванные крыши, поваленные деревья, остановки и рекламные щиты: на Беларусь обрушился ураган «Зейнеп»

Красный уровень опасности из-за сильного ветра в Гродненской и Брестской областях.


Ветер местами до 30 м/с. А в соцсетях – его последствия. В Гродненской области ураганный ветер разрушил навес для автомобилей. Крышей придавило сразу две машины.

В центре Гродно ветер уложил на землю флаги и опрокинул остановку. В службу спасения региона поступают сообщения о падении деревьев. Стихия нарушила электроснабжение.

А эти кадры из Брестской области, где мощный ветер вырывает с корнем деревья и разрушает рекламные щиты.

МЧС предупреждает об опасности, рекомендует не выходить на улицу и парковать личный транспорт в безопасных местах. Сильный ветер сохранится и завтра, но немного ослабеет.  

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Красный уровень опасности из-за сильного ветра в Гродненской и Брестской областях. Ветер местами до 30 м/с. А в соцсетях – его последствия. В Гродненской области...
 
Новости дня
Новости разные
 
Spice Girls могут выступить на 70-летии правления Елизаветы II
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by