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В Национальном аэропорту Минск встретили фристайлистку Анну Гуськову

19.02.2022 17:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Олимпиада в Пекине близится к завершению. И сегодня в Национальном аэропорту Минск встречали фристайлистку Анну Гуськову – из Поднебесной она вернулась с олимпийским серебром и титулом одной из самых лучших в мире.

Фристайлистам в Пекине пришлось выступать в жестких условиях: 20-градусный мороз, сильный ветер и – очень строгое судейство.

Анну Гуськову опередила только представительница страны-хозяйки Игр, спортсменка из Китая Сю Ментао. Поэтому серебро белоруски, как отметил президент, с золотым отливом.

Четыре года назад в Пхёнчхане Гуськова стала олимпийской чемпионкой. С серебром Пекина теперь она одна из самых титулованных спортсменок мира в лыжной акробатике.

Для белорусских фристайлистов сезон не заканчивается. Впереди еще два этапа Кубка мира. Времени на отдых практически нет. Но главный старт уже позади, в очередной раз он выдался успешным.

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Теги: Минск
 
 
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Олимпиада в Пекине близится к завершению. И сегодня в Национальном аэропорту Минск встречали фристайлистку Анну Гуськову – из Поднебесной она вернулась с...
 
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