В Минске проходит финал просветительского проекта «В режиме правды»

Источник материала: ОНТ

Свои авторские телевизионные программы представят известные журналисты ведущих СМИ страны. Вместе с многотысячной аудиторией будут обсуждаться насущные вопросы, которые касаются каждого. В преддверии республиканского референдума внимание – Конституции.

В 17:00 во Дворце спорта стартует уникальный проект. «В режиме правды. Прямой контакт». Спикеры уже готовятся к своим выступлениям, артисты тоже на местах. Их задача передать атмосферу происходящих в стране событий последних лет.

Сегодня вспомнят такой сложный для страны 2020 год, когда на улицах происходили беспорядки. В каких условиях приходилось работать и жить государственным СМИ. Как удалось отстоять свою позицию и защитить национальные интересы. Об этом расскажут ведущие журналисты. Это будет откровенный разговор на самые разные темы.

Впрочем, каждый спикер выбрал для себя именно тот тезис из проекта дополнений в Конституцию, который ему близок. Каждое выступление будет дополнено элементами шоу. Так что зрелищность тоже гарантирована.

Обойти стороной подвиг врачей было бы неправильно. Потому на эту сцену поднимутся и герои в белых халатах. Два года эти люди борются с пандемией, работают в красных зонах и ежедневно подвергают опасности свою жизнь. И это тоже патриотизм. О нем сегодня будет сказано не мало. Новая идеология и обновлённый основной закон страны, в преддверие референдума тема номер один.

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