Новые правила пользования газом вступят в силу с 21 февраля. Вот что изменится!

Источник материала: ОНТ

Новая редакция правил пользования газом в быту вступит в силу с 21 февраля. Об изменениях пишет БЕЛТА со ссылкой на корреспондента газеты «7 Дней» Таню Маркину.

Вот что поменяется!

1. Ранее у пользователей был один договор на техобслуживание и газоснабжение. Теперь гражданам нужно будет заключать два соответственно.

2. Правила замены газового оборудования с истекшим сроком эксплуатации обновлены. Если срок эксплуатации плиты истек, то ее нужно заменить, или специалист обслуживающей организации проведет комплексную проверку техсостояния и выдаст заключение, можно ли пользоваться плитой дальше и сколько.

3. Теперь понятие «сервисный центр» заменено на «обслуживающая организация», функции которой может выполнять и газоснабжающая. Организация с необходимой материально-технической базой, аккредитованной испытательной лабораторией и подготовленными профессиональными сотрудниками сейчас может проверять дымовые и вентиляционные каналы в жилых домах.

4. Периодичность проведения техобслуживания бытового газового оборудования и газопроводов также оговорена в правилах (подробности смотрите здесь ).

5. Теперь потребитель обязан установить и поддерживать в работоспособном состоянии автономные извещатели обнаружения угарного газа в помещениях.

Фото: архив БЕЛТА

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