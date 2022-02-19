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Кошка никак не смогла залезть в цветочный горшок. И вот почему! Посмотрите, что придумала хозяйка – вам может пригодиться! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Пользовательница TikTok поделилась видео, в котором можно посмотреть, как она нашла решение, чтобы спасти домашнее растение.
Хозяйка воткнула в землю вокруг растения много зубочисток, таким образом она лишила кошку возможности залазить в цветочный горшок.
Пользователи соцсети были в восторге от такой гениальной идеи.
«Это называется и хочется, и колется», «Гениально. Брависсимо», «И днём и ночью кот ученых все ходит по цепи кругом», «Идея классная!», - писали комментаторы.
Фото: Pixabay.com
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Кошка никак не смогла залезть в цветочный горшок. И вот почему! Посмотрите, что придумала хозяйка – вам может пригодиться! (ВИДЕО)
Пользовательница TikTok поделилась видео, в котором можно посмотреть, как она нашла решение, чтобы спасти домашнее растение. Хозяйка воткнула в землю вокруг растения...
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