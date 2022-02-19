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Кошка никак не смогла залезть в цветочный горшок. И вот почему! Посмотрите, что придумала хозяйка – вам может пригодиться! (ВИДЕО)

19.02.2022 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кошка никак не смогла залезть в цветочный горшок. И вот почему! Посмотрите, что придумала хозяйка – вам может пригодиться! (ВИДЕО)

Пользовательница TikTok поделилась видео, в котором можно посмотреть, как она нашла решение, чтобы спасти домашнее растение.

Хозяйка воткнула в землю вокруг растения много зубочисток, таким образом она лишила кошку возможности залазить в цветочный горшок.

Пользователи соцсети были в восторге от такой гениальной идеи.

«Это называется и хочется, и колется», «Гениально. Брависсимо», «И днём и ночью кот ученых все ходит по цепи кругом», «Идея классная!», - писали комментаторы.

Фото: Pixabay.com

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Пользовательница TikTok поделилась видео, в котором можно посмотреть, как она нашла решение, чтобы спасти домашнее растение. Хозяйка воткнула в землю вокруг растения...
 
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