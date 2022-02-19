|
Минобороны: военнослужащий Гродненского гарнизона получил ранение
Источник материала: ОНТ
Военнослужащий одной из воинских частей Гродненского гарнизона получил ранение в результате нарушения правил обращения с оружием. Об этом
Военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь.
Военное ведомство совместно с представителями Следственного комитета Беларуси проводит проверку.
Фото: Минобороны Беларуси
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военнослужащий одной из воинских частей Гродненского гарнизона получил ранение в результате нарушения правил обращения с оружием. Об этом информирует...
|
Архив (Разное)