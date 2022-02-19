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Минобороны: военнослужащий Гродненского гарнизона получил ранение

19.02.2022 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минобороны: военнослужащий Гродненского гарнизона получил ранение

Военнослужащий одной из воинских частей Гродненского гарнизона получил ранение в результате нарушения правил обращения с оружием. Об этом информирует Министерство обороны Беларуси.

Военнослужащему оказывается необходимая медицинская помощь.

Военное ведомство совместно с представителями Следственного комитета Беларуси проводит проверку.

Фото: Минобороны Беларуси

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Военнослужащий одной из воинских частей Гродненского гарнизона получил ранение в результате нарушения правил обращения с оружием. Об этом информирует...
 
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