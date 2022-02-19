Названы две опасные ошибки при лечении кашля дома

Источник материала: ОНТ

Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова в интервью радио Sputnik предостерегла от двух опасных ошибок при попытке вылечить кашель самостоятельно.

Основная ошибка – бесконтрольный прием отхаркивающих средств, по мнению врача. Так, как правило, делают те, кто уверен в простудном происхождении кашля. Однако, помимо вирусной инфекции, у него бывают и другие причины.

Правильный диагноз при кашле может поставить только врач.

Вторая популярная ошибка – самостоятельное назначение себе антибиотиков, если кашель из-за COVID-19 или ОРВИ. Многие думают, что антибиотики - самое простое средство для борьбы с инфекцией дыхательных путей. Но их необоснованный прием может нарушить иммунную систему.

Назначать антибиотики при инфекционных заболеваниях, таких как COVID-19, должен врач.

Фото: Pixabay.com









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