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Названы две опасные ошибки при лечении кашля дома

19.02.2022 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Названы две опасные ошибки при лечении кашля дома

Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова в интервью радио Sputnik предостерегла от двух опасных ошибок при попытке вылечить кашель самостоятельно.

Основная ошибка – бесконтрольный прием отхаркивающих средств, по мнению врача. Так, как правило, делают те, кто уверен в простудном происхождении кашля. Однако, помимо вирусной инфекции, у него бывают и другие причины.

Правильный диагноз при кашле может поставить только врач.

Вторая популярная ошибка – самостоятельное назначение себе антибиотиков, если кашель из-за COVID-19 или ОРВИ. Многие думают, что антибиотики - самое простое средство для борьбы с инфекцией дыхательных путей. Но их необоснованный прием может нарушить иммунную систему.

Назначать антибиотики при инфекционных заболеваниях, таких как COVID-19, должен врач.

Фото: Pixabay.com



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Врач-терапевт высшей категории Александра Кожевникова в интервью радио Sputnik предостерегла от двух опасных ошибок при попытке вылечить кашель самостоятельно....
 
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