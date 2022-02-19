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Новозеландские спортсмены впервые завоевали золотые награды зимней Олимпиады

19.02.2022 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новозеландские спортсмены впервые завоевали золотые награды зимней Олимпиады

Очередной олимпийский соревновательный день не обошелся без интересных результатов. Уже вторую золотую медаль завоевали новозеландские спортсмены.

На этот раз олимпийским чемпионом стал Нико Портеус в дисциплине фристайла – хаф-пайп. Примечательно, что новозеландские спортсмены ранее никогда не завоёвывали золотые награды на зимних Олимпиадах.

А на Играх в Китае для них это уже вторая победа: ранее на высшую ступень пьедестала поднялась Зои Садовски в сноуборде. Сегодня определились победители в мужском турнире по кёрлингу. Шведские спортсмены были сильнее сборной Великобритании.

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Очередной олимпийский соревновательный день не обошелся без интересных результатов. Уже вторую золотую медаль завоевали новозеландские спортсмены. На этот раз...
 
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