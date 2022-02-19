Новозеландские спортсмены впервые завоевали золотые награды зимней Олимпиады

Источник материала: ОНТ

Очередной олимпийский соревновательный день не обошелся без интересных результатов. Уже вторую золотую медаль завоевали новозеландские спортсмены.

На этот раз олимпийским чемпионом стал Нико Портеус в дисциплине фристайла – хаф-пайп. Примечательно, что новозеландские спортсмены ранее никогда не завоёвывали золотые награды на зимних Олимпиадах.

А на Играх в Китае для них это уже вторая победа: ранее на высшую ступень пьедестала поднялась Зои Садовски в сноуборде. Сегодня определились победители в мужском турнире по кёрлингу. Шведские спортсмены были сильнее сборной Великобритании.

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