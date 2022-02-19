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Новозеландские спортсмены впервые завоевали золотые награды зимней Олимпиады
Источник материала: ОНТ
Очередной олимпийский соревновательный день не обошелся без интересных результатов. Уже вторую золотую медаль завоевали новозеландские спортсмены.
На этот раз олимпийским чемпионом стал Нико Портеус в дисциплине фристайла – хаф-пайп. Примечательно, что новозеландские спортсмены ранее никогда не завоёвывали золотые награды на зимних Олимпиадах.
А на Играх в Китае для них это уже вторая победа: ранее на высшую ступень пьедестала поднялась Зои Садовски в сноуборде. Сегодня определились победители в мужском турнире по кёрлингу. Шведские спортсмены были сильнее сборной Великобритании.
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Очередной олимпийский соревновательный день не обошелся без интересных результатов. Уже вторую золотую медаль завоевали новозеландские спортсмены. На этот раз...
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