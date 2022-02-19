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Стол, за которым Путин общался с Макроном: длина, откуда он и где сейчас рассказали в Кремле

19.02.2022 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стол, за которым Путин общался с Макроном: длина, откуда он и где сейчас рассказали в Кремле

Пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова рассказала РИА «Новости», что овальный стол в Кремле, за которым Владимир Путин проводит большую часть встреч с иностранными коллегами, изготовлен в Италии, его длина 5 м.

После переговоров Путина с Эммануэлем Макроном стол заинтересовал СМИ, диалог на дистанции породил мемы в интернете. С канцлером ФРГ Олафом Шольцем и лидерами других стран президент России встречался за этим же столом.

Он стоит в Кремле с 1996 года, по словам Крыловой.

Крылова также рассказала, как значится стол в документах.

Фото: скриншот из видео ОНТ

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Пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова рассказала РИА «Новости», что овальный стол в Кремле, за которым Владимир Путин проводит большую...
 
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