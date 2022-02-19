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Конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место в конькобежной гонке с массовым стартом

19.02.2022 19:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место в конькобежной гонке с массовым стартом

Она достаточно уверенно провела первую часть гонки, выдав два быстрых промежуточных финиша, на которых заработала четыре очка. Но вот дальше соперницы ускорили темп, и белоруска оказалась в середине группы.

Победа досталась спортсменке из Нидерландов Ирен Схаутен (которая в Пекине выиграла третье золото).

Серебряная награда у канадки Ивани Блондин. Третье место заняла итальянка Франческа Лолобриджида.

У Зуевой итоговая 7-я позиция. В мужских соревнованиях в масс-старте Игнат Головатюк в финал не пробился.

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Она достаточно уверенно провела первую часть гонки, выдав два быстрых промежуточных финиша, на которых заработала четыре очка. Но вот дальше соперницы ускорили...
 
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