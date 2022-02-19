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Конькобежка Марина Зуева заняла 7-е место в конькобежной гонке с массовым стартом
Источник материала: ОНТ
Она достаточно уверенно провела первую часть гонки, выдав два быстрых промежуточных финиша, на которых заработала четыре очка. Но вот дальше соперницы ускорили темп, и белоруска оказалась в середине группы.
Победа досталась спортсменке из Нидерландов Ирен Схаутен (которая в Пекине выиграла третье золото).
Серебряная награда у канадки Ивани Блондин. Третье место заняла итальянка Франческа Лолобриджида.
У Зуевой итоговая 7-я позиция. В мужских соревнованиях в масс-старте Игнат Головатюк в финал не пробился.
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Она достаточно уверенно провела первую часть гонки, выдав два быстрых промежуточных финиша, на которых заработала четыре очка. Но вот дальше соперницы ускорили...
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