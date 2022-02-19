Александр Большунов завоевал третье золото Олимпиады и звание «Короля лыж»

Источник материала: ОНТ

Суровые условия в пекинских горах сегодня едва не лишили зрителей самой захватывающей лыжной гонки – марафона на 50 километров.

Старт соревнований из-за мощнейшего ветра и мороза перенесли на час. А затем дистанцию сократили с 50 до 30 километров. Но это не помешало россиянину Александру Большунову получить третье золото этой Олимпиады и звание «Короля лыж» (победа в скиатлоне и марафоне).

Большунов уверенно вел гонку. А за полкилометра до финиша пошел в отрыв. Его поддержал партнер по команде Иван Якимушкин, который обошел норвежца Симена Крюгера и грамотно блокировал ему выход на стадион.

В итоге у россиян два первых места. Для Александра Большунова это 9-я олимпийская медаль. Отметим, что норвежец Йоханес Клэбо сошел с дистанции за 10 километров до финиша.

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