|
Александр Большунов завоевал третье золото Олимпиады и звание «Короля лыж»
Источник материала: ОНТ
Суровые условия в пекинских горах сегодня едва не лишили зрителей самой захватывающей лыжной гонки – марафона на 50 километров.
Старт соревнований из-за мощнейшего ветра и мороза перенесли на час. А затем дистанцию сократили с 50 до 30 километров. Но это не помешало россиянину Александру Большунову получить третье золото этой Олимпиады и звание «Короля лыж» (победа в скиатлоне и марафоне).
Большунов уверенно вел гонку. А за полкилометра до финиша пошел в отрыв. Его поддержал партнер по команде Иван Якимушкин, который обошел норвежца Симена Крюгера и грамотно блокировал ему выход на стадион.
В итоге у россиян два первых места. Для Александра Большунова это 9-я олимпийская медаль. Отметим, что норвежец Йоханес Клэбо сошел с дистанции за 10 километров до финиша.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суровые условия в пекинских горах сегодня едва не лишили зрителей самой захватывающей лыжной гонки – марафона на 50 километров. Старт соревнований из-за...
|
Архив (Разное)