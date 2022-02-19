Марков об ошибке в 3% в 2020-ом: наша победа оказалась еще дороже

Источник материала: ОНТ

В 2020 году в первом политическом StandUp на ОНТ была допущена ошибка в 3%. Об этом в эфире шоу-митинга «В режиме правды. Прямой контакт» заявил председатель правления телеканала Марат Марков.

Марат Марков: «Именно в этой майке я вышел на свой первый политический StandUp накануне выборов, 8 августа 2020 года. Мне тогда было легко говорить правду, легко крушить оппозицию и даже делать прогнозы. Гораздо сложнее оказалось отпечатать эту майку – все типографии отказывались это делать. И тогда мы вышили ее нитками, нервами и абсолютной уверенностью в собственной правоте. Александр Григорьевич, простите: я тогда ошибся. На 3%! Наша победа оказалась еще дороже».

Фото: БЕЛТА

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