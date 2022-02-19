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На Обуз-Лесновском полигоне состоялся финальный розыгрыш тактического эпизода учения «Союзная решимость»
Источник материала: ОНТ
Вернуть утраченное положение. В Беларуси состоялся финальный розыгрыш тактического эпизода учения «Союзная решимость».
Ключевой момент– на Обуз-Лесновском полигоне. Первыми в ход пошли авиаторы. В воздушном бою экипажи истребителей выполнили пилотирование на предельных режимах работы двигателей, испытав при этом колоссальные перегрузки. Ведение оборонительного боя – главный этап тактического эпизода.
Важно не просто отбить атаку противника, но и сохранить боеспособность для нанесения ответного удара. В борьбу с самолётами противника вступили ПВО. Союзная группировка войск сумела отразить наступление, перехватила инициативу и нанесла ответный удар.
Учение – сугубо оборонительное. Маневры абсолютно прозрачны – за ними наблюдают более 100 представителей белорусских и зарубежных СМИ.
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На Обуз-Лесновском полигоне состоялся финальный розыгрыш тактического эпизода учения «Союзная решимость»
Вернуть утраченное положение. В Беларуси состоялся финальный розыгрыш тактического эпизода учения «Союзная решимость». Ключевой момент– на Обуз-Лесновском...
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