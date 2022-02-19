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Новые лапы для животных: как ветеринар из Лиды спасает котов и собак. Павел Жульпа в проекте «Хорошие люди»
Источник материала: ОНТ
«Хорошие люди» вновь в эфире «Наших новостей». За три месяца мы уже рассказали 15 невероятных историй белорусов, которые своими делами и образом жизни действительно делают наш мир лучше. На этот раз съёмочная группа проекта отправилась в Лиду, где живет ветеринарный врач, который однажды решил, что может больше, чем просто лечить животных.
Несколько лет назад Павел стал героем новостных сюжетов о том, как ветеринар из Лиды первым в стране стал устанавливать пострадавшим животным титановые лапки. Благодаря его усилиям, такие уже можно изготавливать и печатать на 3D-принтере в нашей стране, а сама технология разъехалась по разным регионам. Сегодня же в его клинике часто можно встретить лидских школьников, которым рассказывает о профессии и простых человеческих ценностях.
Увидев, как школьники разного возраста реагируют на животных с инвалидностью он решил воплотить давнюю мечту и создать уникальный проект. Знакомить детей с особенностями психофизического развития с подопечными его центра. Заинтересовывать, радовать и вдохновлять! Помог воплотить идею в жизнь Алексей Талай, теперь вместе с его фондом они хотят объехать всю Беларусь.
Говоря о профессиональной мечте, Павел сразу вспоминает о формировании закона о содержании домашних животных. Практически каждый день, спасая пушистых от последствий человеческой жестокости, он уже не думает о том – как вообще люди могут быть на такое способны. Вместе с волонтёрами и чиновниками они обсуждают каждый пункт закона, который важно принять.
Сложнее всего оказалось задать Павлу, казалось бы, самый простой вопрос – зачем ему это всё? Ответ последовал в ту же секунду – по-другому уже не могу.
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Новые лапы для животных: как ветеринар из Лиды спасает котов и собак. Павел Жульпа в проекте «Хорошие люди»
«Хорошие люди» вновь в эфире «Наших новостей». За три месяца мы уже рассказали 15 невероятных историй белорусов, которые своими делами и образом жизни...
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