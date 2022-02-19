Новые лапы для животных: как ветеринар из Лиды спасает котов и собак. Павел Жульпа в проекте «Хорошие люди»

Источник материала: ОНТ

«Хорошие люди» вновь в эфире «Наших новостей». За три месяца мы уже рассказали 15 невероятных историй белорусов, которые своими делами и образом жизни действительно делают наш мир лучше. На этот раз съёмочная группа проекта отправилась в Лиду, где живет ветеринарный врач, который однажды решил, что может больше, чем просто лечить животных.

Несколько лет назад Павел стал героем новостных сюжетов о том, как ветеринар из Лиды первым в стране стал устанавливать пострадавшим животным титановые лапки. Благодаря его усилиям, такие уже можно изготавливать и печатать на 3D-принтере в нашей стране, а сама технология разъехалась по разным регионам. Сегодня же в его клинике часто можно встретить лидских школьников, которым рассказывает о профессии и простых человеческих ценностях.

Павел Жульпа, главный врач ветеринарной клиники: «Котик Кузя – его собственный хозяин бросил в костёр. Спас его сосед, который разрушил костёр и котик убежал. Три дня его никто не видел, после этого он попал в руки к волонтёрам с ужасными ожогами. Мы ему протезировали две задние лапки, у него здесь два бионических протеза».

Увидев, как школьники разного возраста реагируют на животных с инвалидностью он решил воплотить давнюю мечту и создать уникальный проект. Знакомить детей с особенностями психофизического развития с подопечными его центра. Заинтересовывать, радовать и вдохновлять! Помог воплотить идею в жизнь Алексей Талай, теперь вместе с его фондом они хотят объехать всю Беларусь.

Павел Жульпа, главный врач ветеринарной клиники: «Каждый из вас, и я не преувеличиваю ни разу, может участвовать в помощи подобным пациентам. Вот то, что у него лапки не ходят, его это ни разу не смущает! Ну, да, не очень удобно! Но он надел коляску и побежал! Его история –это история человеческой жестокости».

Алексей Талай, директор благотворительного фонда: «Я многое в жизни испытал, пережил, я просто восхищаюсь, изнутри появляется позитив и улыбка сама собой на лице. Я благодарен тем, кто начал этот проект, тем замечательным людям, хирургам, волонтёрам, всей команде, которая сегодня работает в Лиде. Мы будем усиливаться и мы будем стараться прийти с этими животными к каждому ребёнку, которому сегодня нужен добрый пример того, как можно и нужно не сдаваться. Не стесняться, выходить в свет и добиваться успеха».

Павел Жульпа, главный врач ветеринарной клиники: «Скажу по секрету – я на сегодняшний день переписываюсь в соцсетях с этими ребятами, и они просят приехать к ним ещё раз, показать новых животных. Они вовлечены, они не чувствуют себя одинокими и обделёнными вниманием».

Говоря о профессиональной мечте, Павел сразу вспоминает о формировании закона о содержании домашних животных. Практически каждый день, спасая пушистых от последствий человеческой жестокости, он уже не думает о том – как вообще люди могут быть на такое способны. Вместе с волонтёрами и чиновниками они обсуждают каждый пункт закона, который важно принять.

Павел Жульпа, главный врач ветеринарной клиники: «Мне очень приятно отметить, что наша работа не остаётся не замеченной такими важными людьми. Это Владимир Степанович Караник, мне было очень приятно с ним встретиться – это врач, который не понаслышке понимает про что мы ему рассказывали. Это очень важно – не просто сказать «хорошо, ок», а на деле помочь!»

Сложнее всего оказалось задать Павлу, казалось бы, самый простой вопрос – зачем ему это всё? Ответ последовал в ту же секунду – по-другому уже не могу.

Павел Жульпа, главный врач ветеринарной клиники: «Для меня не имеет никакого значения – где ты находишься. Если у тебя есть идея, если есть люди, которые готовы тебя поддержать, то ты готов и можешь это реализовать вне зависимости от того, где ты находишься! Хоть в лесу! Я никуда не собираюсь – у меня здесь много проектов, в том числе и городских – как мы будем делать наш мир лучше!»

Подписывайтесь на нас в Telegram