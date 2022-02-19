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Женщина исполнила давнюю мечту умирающей мамы. Вот кого она привела ей в палату и довела до слез пользователей сети!
Источник материала: ОНТ
Трогательную историю опубликовал
Лиза Макдональд и ее сестра из Мельбурна в Канаде ухаживают за тяжелобольной матерью в паллиативном отделении дома престарелых. Здоровье женщины ухудшается с каждым днем, и сестрам важно подбадривать ее, вызывать радость и улыбку любыми способами.
Недавно Лиза придумала отличный способ порадовать престарелую мать. Она решила устроить ей встречу с настоящим олененком. Мать очень любила этих животных и считала самыми красивыми, но видела их только в зоопарке.
Сестры связались с Крисом и Симоной, у которых был мобильный контактный зоопарк в Мельбурне, и спросили, могут ли они привезти олененка Бэмби.
Крис занес олененка в комнату пожилой женщины на руках. Она была изумлена, очень рада такой встрече и даже смогла погладить его.
Когда Лиза опубликовала фотографию необычной встречи в Facebook, комментаторы были растроганы до слез.
«Довела меня до слез. Какой особенный и трогательный момент. Невероятно красивые люди проехали весь этот путь, чтобы ваша мама испытала что-то волшебное», «Это так красиво. Ей это очень понравилось. По ее глазам видно, сколько радости это принесло ей», – писали комментаторы.
Главное фото: Pixabay.com
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Женщина исполнила давнюю мечту умирающей мамы. Вот кого она привела ей в палату и довела до слез пользователей сети!
Трогательную историю опубликовал goodnewsnetwork.org. Лиза Макдональд и ее сестра из Мельбурна в Канаде ухаживают за тяжелобольной матерью в паллиативном отделении дома...
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