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Женщина рассказала о последствиях падения пробившего потолок спальни метеорита
Источник материала: ОНТ
Канадка Рут Гамильтон
По словам Гамильтон, через несколько месяцев после инцидента она заделала дыру в потолке. Рут подчеркнула, что считает себя счастливой: после происшествия она не испытала стресс. Канадка отметила, что упавший в ее комнату метеорит хотели даже купить.
Гамильтон вспоминает, что проснулась от удара чего-то твердого о подушку. Рут не пострадала, но камень оставил в крыше дыру.
Позже женщина вызвала полицию. Стражи порядка определили, что метеорит был частью интенсивного метеорного потока, наблюдаемого над озером Луиз – примерно в 80 км к востоку от дома Рут Гамильтон.
Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер
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Канадка Рут Гамильтон рассказала The Guardian, как потолок ее спальни пробил метеорит. Теперь женщина не планирует расставаться с камнем. По словам Гамильтон, через...
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