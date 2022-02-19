﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Женщина рассказала о последствиях падения пробившего потолок спальни метеорита

19.02.2022 21:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Женщина рассказала о последствиях падения пробившего потолок спальни метеорита

Канадка Рут Гамильтон рассказала The Guardian, как потолок ее спальни пробил метеорит. Теперь женщина не планирует расставаться с камнем. 

По словам Гамильтон, через несколько месяцев после инцидента она заделала дыру в потолке. Рут подчеркнула, что считает себя счастливой: после происшествия она не испытала стресс. Канадка отметила, что упавший в ее комнату метеорит хотели даже купить.

Гамильтон вспоминает, что проснулась от удара чего-то твердого о подушку. Рут не пострадала, но камень оставил в крыше дыру.

Позже женщина вызвала полицию. Стражи порядка определили, что метеорит был частью интенсивного метеорного потока, наблюдаемого над озером Луиз – примерно в 80 км к востоку от дома Рут Гамильтон.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадка Рут Гамильтон рассказала The Guardian, как потолок ее спальни пробил метеорит. Теперь женщина не планирует расставаться с камнем.  По словам Гамильтон, через...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Обуз-Лесновском полигоне состоялся финальный розыгрыш тактического эпизода учения «Союзная решимость»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by