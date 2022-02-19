Женщина рассказала о последствиях падения пробившего потолок спальни метеорита

Источник материала: ОНТ

Канадка Рут Гамильтон рассказала The Guardian, как потолок ее спальни пробил метеорит. Теперь женщина не планирует расставаться с камнем.

По словам Гамильтон, через несколько месяцев после инцидента она заделала дыру в потолке. Рут подчеркнула, что считает себя счастливой: после происшествия она не испытала стресс. Канадка отметила, что упавший в ее комнату метеорит хотели даже купить.

Гамильтон вспоминает, что проснулась от удара чего-то твердого о подушку. Рут не пострадала, но камень оставил в крыше дыру.

Позже женщина вызвала полицию. Стражи порядка определили, что метеорит был частью интенсивного метеорного потока, наблюдаемого над озером Луиз – примерно в 80 км к востоку от дома Рут Гамильтон.

Фото: Pixabay / носит иллюстративный характер

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