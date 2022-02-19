«В режиме правды»: масштабный патриотический форум с участием главных медийных персон Беларуси прошел в Минске

Источник материала: ОНТ

На несколько часов Минск сегодня превратился в столицу патриотизма. Буквально полчаса назад завершился финал просветительского проекта «В режиме правды». Во Дворце спорта собрался весь свет небезразличных к судьбе своей страны людей, среди спикеров известные политики, публицисты и общественные деятели. У каждого своя точка зрения, гражданская позиция, но объединяет их всех любовь к своей Родине. Как минимум, этот проект - яркое свидетельство рождения абсолютно нового явления для нашего общества – патриотического движения. Ведь организация – не по заданию, а, что называется, по зову сердца.

В едином порыве этот субботний вечер столичный Дворец спорта прожил в атмосфере дружбы и единения! На несколько часов сцена превратилась в арену борьбы за правду. У каждого оратора свои аргументы, и их голос сегодня был услышан!

Начался форум с преамбулы новой Конституции Беларуси. Оно и понятно, старт народно-просветительского проекта «В режиме правды» был дан в знаковый для страны день – 25-ю годовщину референдума, который определил курс на независимость.

Все выступающие в той или иной степени вовлечены в общественно-политические преобразования. И слово в борьбе за правду – самое важное оружие. И его пришлось взять на вооружение авторам телевизионных проектов.

Но не всем правда оказалась по душе. А другие просто не хотели её слышать. И нам журналистам пришлось почувствовать это на себе. Сейчас внимание на майку. В ней Марат Марков, председатель правления телеканала ОНТ, накануне президентских выборов провел первый «ПолитиStandUp» 8 августа 2020 года. Сейчас такую футболку хотят все. И это только начало. Самые колкие, но емкие фразы, которые олицетворяют время и выражают гражданскую позицию «от Первого» стали модными.

В моду вошла и авторская журналистика, доли телепроектов выросли, а прогнозы стали точнее… Многие из тех, кто сегодня оказался на одной сцене, работают на конкурирующих телеканалах, сражаются в политических баталиях, отстаивают интересы страны за рубежом – лидеры мнений, журналисты, политологи – такие разные, но перед лицом вызовов сегодня они едины. И хотят донести правду. Ведь после августа 20-го у каждого было свое сражение.

В это неспокойное время, ожидаемо, тема войны – сейчас, когда белорусы с тревогой наблюдает за происходящим информационным противостоянием в мире, страданиях жителей Донбасса, интригах вокруг учений Союзная решимость. Для мирной нации это дико. И наш ответ – в новом проекте Конституции мы прописали, что исключаем военную агрессию с нашей территории. А ещё важно как никогда сохранить историческую память и воспитать патриотизм.

Это был яркий вечер! С пламенными речами от всего сердца. Патриотизм в моде. И говорить об этом важно. Поэтому ее исключено, что столь яркая площадка может стать традиционной. Ведь по настроению публики после окончания форума точно можно сказать – есть контакт!

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