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Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 21 по 27 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

19.02.2022 21:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 21 по 27 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова

На следующей неделе быстрая смена атмосферных процессов принесет в большинство стран Европы принесет изменчивый характер погоды. Ожидается целая серия циклонических вторжений и продолжит поступать тепло и влага Гольфстрима, удерживая сырую, ветреную и не по сезону теплую для этого времени года погоду. 

Погода в Бресте на неделю с 21 по 27 февраля:



Погода в Витебске на неделю с 21 по 27 февраля:



Погода в Гомеле на неделю с 21 по 27 февраля: 



Погода в Гродно на неделю с 21 по 27 февраля:



Погода в Могилеве на неделю с 21 по 27 февраля:



Погода в Минске на неделю с 21 по 27 февраля:




 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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На следующей неделе быстрая смена атмосферных процессов принесет в большинство стран Европы принесет изменчивый характер погоды. Ожидается целая серия...
 
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