|
Погода в областных центрах Беларуси на неделю с 21 по 27 февраля. Прогноз от Дмитрия Рябова
Источник материала: ОНТ
На следующей неделе быстрая смена атмосферных процессов принесет в большинство стран Европы принесет изменчивый характер погоды. Ожидается целая серия циклонических вторжений и продолжит поступать тепло и влага Гольфстрима, удерживая сырую, ветреную и не по сезону теплую для этого времени года погоду.
Погода в Бресте на неделю с 21 по 27 февраля:
Погода в Витебске на неделю с 21 по 27 февраля:
Погода в Гомеле на неделю с 21 по 27 февраля:
Погода в Гродно на неделю с 21 по 27 февраля:
Погода в Могилеве на неделю с 21 по 27 февраля:
Погода в Минске на неделю с 21 по 27 февраля:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На следующей неделе быстрая смена атмосферных процессов принесет в большинство стран Европы принесет изменчивый характер погоды. Ожидается целая серия...
|
Архив (Разное)