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Ожидается солнечная активность - метеозависимым нужно быть осторожными! Лунный календарь на неделю с 21 по 27 февраля

19.02.2022 21:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ожидается солнечная активность - метеозависимым нужно быть осторожными! Лунный календарь на неделю с 21 по 27 февраля

Идеальные дни для стрижек, похода к парикхмахеру и кардинальных изменений – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид».

Вариантов стрижек много. Однако прическа должна отвечать вашему внутреннему миру и подчеркивать ваш образ. Для похода в парикмахерскую выбирайте 21, 23, 26 и 27 февраля.

Для того, чтобы визит к стоматологу прошел легко и результативно – обратите внимание на 21, 24 и 25 число.

Слабая солнечная активность ожидается 25 февраля. Дискомфорт будут ощущать люди, у которых наблюдается повышенная зависимость от погодных условий, остальные не заметят ничего необычного.

Завершить дела постарайтесь во вторник, 22 февраля. 25-го - нельзя суетиться. 27-го – день внутренней гармонии и спокойствия.


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Идеальные дни для стрижек, похода к парикхмахеру и кардинальных изменений – в рубрике «Лунный календарь» программы «Метеогид». Вариантов стрижек много. Однако...
 
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