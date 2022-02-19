Кот хотел украсть колбасу со стола, но что-то пошло не так. Посмотрите, 100% будете смеяться! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

На кадрах видно, как кот попытался украсть у хозяев кусочек колбасы. Он очень старался, но, к сожалению, безуспешно. В итоге пушистик сдался и ушел.





Горе-воришка развеселил пользователей соцсетей.

Фото: Pixabay.com

Подписывайтесь на нас в Telegram