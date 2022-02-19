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Кот хотел украсть колбасу со стола, но что-то пошло не так. Посмотрите, 100% будете смеяться! (ВИДЕО)

19.02.2022 21:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот хотел украсть колбасу со стола, но что-то пошло не так. Посмотрите, 100% будете смеяться! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

На кадрах видно, как кот попытался украсть у хозяев кусочек колбасы. Он очень старался, но, к сожалению, безуспешно. В итоге пушистик сдался и ушел.


Горе-воришка развеселил пользователей соцсетей.

Фото: Pixabay.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. На кадрах видно, как кот попытался украсть у хозяев кусочек колбасы. Он очень старался, но, к сожалению, безуспешно. В итоге...
 
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