﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Кому выгодны фейки о готовящемся нападении России на Украину? Рубрика «ПолитStandUp»

19.02.2022 21:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Кому выгодны фейки о готовящемся нападении России на Украину? Рубрика «ПолитStandUp»

Война, которой не было. Кому выгодна шумиха вокруг мнимого вторжения в Украину? 

Александр Шпаковский рассуждает о фейке, который Вашингтон тщетно пытается превратить в правду. Чем ответят Москва и Минск – итоги переговоров двух президентов. Нагнетание ситуации вокруг Украины выгодно многим и никому в отдельности. Куда дует западный ветер, придвигая танки к границам Беларуси и России? И почему для США и НАТО нет ничего лучше конфликта между дружественными народами? Смотрите в новом выпуске «ПолитStandUp»!

Подробности в видеоинформации.


Подписывайтесь на нас в Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Война, которой не было. Кому выгодна шумиха вокруг мнимого вторжения в Украину?  Александр Шпаковский рассуждает о фейке, который Вашингтон тщетно пытается...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Обуз-Лесновском полигоне состоялся финальный розыгрыш тактического эпизода учения «Союзная решимость»
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by