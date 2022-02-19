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Кому выгодны фейки о готовящемся нападении России на Украину? Рубрика «ПолитStandUp»
Источник материала: ОНТ
Война, которой не было. Кому выгодна шумиха вокруг мнимого вторжения в Украину?
Александр Шпаковский рассуждает о фейке, который Вашингтон тщетно пытается превратить в правду. Чем ответят Москва и Минск – итоги переговоров двух президентов. Нагнетание ситуации вокруг Украины выгодно многим и никому в отдельности. Куда дует западный ветер, придвигая танки к границам Беларуси и России? И почему для США и НАТО нет ничего лучше конфликта между дружественными народами? Смотрите в новом выпуске «ПолитStandUp»!
Подробности в видеоинформации.
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Война, которой не было. Кому выгодна шумиха вокруг мнимого вторжения в Украину? Александр Шпаковский рассуждает о фейке, который Вашингтон тщетно пытается...
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