Весна идет? Рябов рассказал, какую погоду ожидать 23 февраля

Источник материала: ОНТ

Казалось весна уже на пороге, но негоже суровый мужской праздник встречать не по сезону. Погода собралась и начала испытывать нас на прочность. Даже последнее зимнее полнолуние, которое называют «снежным» сменило курс. Впрочем, называют его еще «голодным» и «штормовым». Но и весна не дремлет – наступает с неба. В страну возвращаются перелетные птицы. Первые вестники - утки, серые гуси и журавли уже замечены. Нехарактерная погода ожидается и 23 февраля. Какими будут климатические условия в главный мужской праздничный день?

Чаще всего погода 23 февраля бывает по-мужски сурова. Это, конечно, не закономерность, но согласно статистике, в этот праздничный день еще много снега, да и морозы порой бьют рекорды. Например, самым холодным этот день был в 1936 году -24,2°C. А 32 года назад термометры показали +11,5°C. Однако в этот раз температурных рекордов ждать не стоит.

В праздничный день будет облачная погода. Пройдут осадки, но они будут небольшими, и надеемся, не испортят вашего праздничного настроения.

Единственный минус – сильный порывистый юго-западный ветер. Под утро большая вероятность туманов, видимость до полукилометра, слабый гололед, на дорогах местами гололедица. Поэтому, кто будет за рулем, будьте осторожны и внимательны. Ночью температура воздуха составит -2…+2°C. В середине дня от 0°C по востоку до +6°C по западу.





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