Когда закончатся сильный ветер и осадки? Погода на неделю с 21 по 27 февраля. Подробный прогноз

Источник материала: ОНТ

В феврале не утихает атака Атлантики и заставляет погоду играть по своим правилам. Подкидывает новые циклонические вихри в Беларусь – они поддерживают температуру воздуха в градациях весенних значений. Остаток февраля пройдет по-весеннему. Активная циклоническая деятельность сохранится и в третьей декаде месяца. Правда, есть хорошие новости – в большинстве дней облачные вихри будут смещаться в основном в северной части Европы. Поэтому, несмотря на высокую повторяемость ненастных дней, интенсивность осадков будет небольшой.

И уже в начале недели скажется влияние очередного атлантического циклона, который будет кружить над Балтийским морем. Временами пройдет дождь, мокрый снег. Большая вероятность тумана, видимость до полукилометра, влажность до 90%, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, временами порывистый. Ночью -3…+3°C. Днем в понедельник +1…+4°C, во вторник +1…+5°C.

В середине недели погодные условия станет определять малоактивный атмосферный фронт. Быстро двигаясь с запада на восток, он принесет облачную с прояснениями погоду. Пройдет мокрый снег вперемешку с дождем. Непродолжительные туманы. Видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер юго-западный умеренный. Ночью -2…+3°C, днем в среду +1…+2°C.

Во второй половине неделе недели скажется влияние области высокого атмосферного давления, по периферии которой станут поступать более прохладные воздушные массы с северо-запада Европы. Они принесут небольшие, кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снег. Ночью и утром местами туманы, ухудшающие видимость до полукилометра. Влажность до 90%. Ветер западный умеренный. Ночью от -4°C по востоку до +4°C по западу. В дневные часы в четверг +1…+5°C, в пятницу 0…+4°C.

Предварительно, в последние выходные февраля характер погоды существенно не изменится. Ожидается переменная облачность, пройдут небольшие осадки. Влажность до 90%. Под утро непродолжительные туманы, видимость до полукилометра. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, умеренный. Ночью -1…+3°C. Днем в субботу +1…+4°C, в воскресенье +1…+5°C.





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