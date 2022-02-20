Сборная Словении взяла бронзу олимпийского хоккейного турнира

Источник материала: ОНТ

Завтра состоится финал олимпийского хоккейного турнира. А сегодня были разыграны бронзовые медали.

За третье место сражались сборные Швеции и Словакии. Поединок выдался невероятно напряжённым, но словацкие хоккеисты не оставили «Тре крунур» ни единого шанса, дважды отличившись к середине матча. В концовке третьего периода шведы сняли вратаря, но пропустили в пустые ворота ещё две шайбы. Итоговый счёт – 4:0.

В составе сборной Словакии бронзовыми призёрами Олимпиады стали вратарь минского «Динамо» Патрик Рыбар и нападающий Либор Гудачек.

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