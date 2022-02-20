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Почему бананы нельзя хранить в холодильнике?
Источник материала: ОНТ
Пользователь китайского портала
Многие рассматривают холодильник как шкаф, в котором можно хранить все, отмечает автор, но такой подход может быть опасен.
Вот какие продукты не стоит хранить в холодильнике.
Фото: Pixabay.com
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Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие продукты не следует хранить в холодильнике, пишет РИА «Новости». Многие рассматривают холодильник как шкаф, в...
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