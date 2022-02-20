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Почему бананы нельзя хранить в холодильнике?

20.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Почему бананы нельзя хранить в холодильнике?

Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие продукты не следует хранить в холодильнике, пишет РИА «Новости».

Многие рассматривают холодильник как шкаф, в котором можно хранить все, отмечает автор, но такой подход может быть опасен.

Вот какие продукты не стоит хранить в холодильнике.

  1. Приправы и специи. Бадьян и перец, например, в холодильнике начинают отсыревать, в итоге в них вырабатываются афлатоксины, которые могут вызвать заболевания печени.
  2. Тропические фрукты. В частности, бананы, личи и другие экзотические плоды в холодильнике ускоряют гниение, в них могут начать размножаться бактерии и вырабатываются все те же афлатоксины.
  3. Лапша.
  4. Соленые овощи. 
  5. Лекарственные растения. Ведь если хранить их рядом с продуктами длительное время, в них проникают разные бактерии и влага, а это приводит к утрате полезных свойств.

Фото: Pixabay.com


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Пользователь китайского портала WeChat рассказал, какие продукты не следует хранить в холодильнике, пишет РИА «Новости». Многие рассматривают холодильник как шкаф, в...
 
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