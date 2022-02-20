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Китайские фигуристы взяли золото в парном разряде на Олимпиаде
Источник материала: ОНТ
С интересным результатом завершились соревнования спортивных пар в фигурном катании. Победу одержали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.
Фигуристка китайской пары один раз ошиблась при приземлении прыжка, но четверной подкрут, который был заявлен у дуэта в программе, позволил им обойти российских фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова на десятые доли балла. Ещё одна российская пара, Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место.
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С интересным результатом завершились соревнования спортивных пар в фигурном катании. Победу одержали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Фигуристка китайской пары...
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