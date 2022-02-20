﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китайские фигуристы взяли золото в парном разряде на Олимпиаде

20.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Китайские фигуристы взяли золото в парном разряде на Олимпиаде

С интересным результатом завершились соревнования спортивных пар в фигурном катании. Победу одержали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.

Фигуристка китайской пары один раз ошиблась при приземлении прыжка, но четверной подкрут, который был заявлен у дуэта в программе, позволил им обойти российских фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова на десятые доли балла. Ещё одна российская пара, Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С интересным результатом завершились соревнования спортивных пар в фигурном катании. Победу одержали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун. Фигуристка китайской пары...
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи устанавливают обстоятельства гибели военнослужащего в Гродно
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by