Китайские фигуристы взяли золото в парном разряде на Олимпиаде

Источник материала: ОНТ

С интересным результатом завершились соревнования спортивных пар в фигурном катании. Победу одержали китайцы Вэньцзин Суй и Хань Цун.

Фигуристка китайской пары один раз ошиблась при приземлении прыжка, но четверной подкрут, который был заявлен у дуэта в программе, позволил им обойти российских фигуристов Евгению Тарасову и Владимира Морозова на десятые доли балла. Ещё одна российская пара, Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место.

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