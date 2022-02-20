В МИД Беларуси осудили акцию памяти «Проклятых солдат», прошедшую в Польше

Источник материала: ОНТ

В небольшом городе Гайновка на границе с Беларусью снова собрались националисты, чтобы почтить память «Проклятых солдат», отряда под командованием Ромуальда Райса по кличке «Бурый», виновного в расстрелах белорусского населения сразу после Великой Отечественной.





Они идут по центральным улицам, под окнами детей и внуков тех, кого расстреляли бойцы Райса. В 1946-м бандит со своим отрядом входил в деревни и уничтожал мирное население: мужчин, женщин и детей компактно проживающего здесь белорусского православного меньшинства. Известно по меньшей мере о 79 жертвах. Спустя два года был задержан по обвинению в воинских преступлениях и казнён. Нынешние польские власти поддерживают героизацию Райса неонацистами. Обычные же люди выступают против и называют это «еще одним польским позором». Противники шествия нацистов также вышли на улицы с плакатами. На них имена убитых отрядом Райса. Однако полиция охраняла шествие националистов, а от противников потребовала разойтись под угрозой применения спецсредств.

Проведение акции в Гайновке резко осудил белорусский МИД, назвав регулярные марши в городе, где проживают этнические белорусы, особым цинизмом.

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