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Сочные котлеты! Вот что делать, чтобы они получались хрустящие снаружи и нежные внутри! А вы знали?
Источник материала: ОНТ
Ароматные, золотистые, нежные котлетки – мечта любой хозяйки. Рассказываем, что делать, чтобы они всегда получались аппетитными и сочными.
1. Используйте фарш из разного мяса - свинины, говядины, телятины или мяса птицы. Жирная свинина или сало дают сочность котлетам. Вот классическая пропорция: 1 кг говядины на 250 г сала или 0,5 кг свинины.
2. Не измельчайте чрезмерно мясо в мясорубке или блендере.
3. Котлеты становятся жесткими из-за большого количества яиц. 2-х яиц будет достаточно на 1 кг мяса.
4. Идеальная пропорция для сочных котлет - 200 г лука на 1 кг фарша. Лук можно мелко порезать и слегка обжарить перед добавлением в фарш или прокрутить в мясорубке вместе с мясом.
5. Нежность котлетам дает размягченный хлеб. 250 г белого хлеба без корки рекомендуется на 1 кг мяса. Хлеб можно замочите в сливках, молоке или воде, размять и смешать с фаршем. Сливками также советуют разводить фарш до нужной консистенции.
6. Только черный перец и соль - в классическом рецепте котлет. Но рекомендуем добавить еще и зелень – петрушку, кинзу, укроп, зеленый лук.
7. Дайте фаршу время, чтобы «созреть». Накройте миску с фаршем пленкой и на полчаса поставьте в холодильник. После этого перемешайте, чтобы фарш насытился воздухом.
8. Не формируйте маленькие котлеты! Чем они больше, тем сочнее.
9. Панировать котлеты невероятно вкусно в только что измельченных в блендере сухарях. Можно использовать для панировки также семена кунжута, крахмал, муку.
10. Очень важно правильно жарить котлеты! Сначала, первые 30 сек.- на сильном огне. Тогда схватится корочка и не вытечет сок. Затем огонь необходимо уменьшить, перевернуть котлеты через минуту, а потом снова увеличить огонь на 30 секунд.
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Фото: Pixabay.com
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Ароматные, золотистые, нежные котлетки – мечта любой хозяйки. Рассказываем, что делать, чтобы они всегда получались аппетитными и сочными. 1. Используйте фарш из...
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