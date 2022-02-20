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Обострение ситуации на Донбассе: продолжаются обстрелы, в ДНР и ЛНР началась массовая мобилизация

20.02.2022 06:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Обострение ситуации на Донбассе: продолжаются обстрелы, в ДНР и ЛНР началась массовая мобилизация

На Донбассе всё интенсивнее обстрелы. В ДНР сообщили об атаке еще на три населенных пункта. А в ЛНР ночью прогремело несколько мощных взрывов.


После хлопка загорелся газопровод. Спасатели перекрыли задвижку. А спустя полчаса раздался второй взрыв. Эксперты признали, это – диверсия, никакой аварийной ситуации не было. За сутки в Донбассе насчитали более 70 обстрелов. В том числе – из 120-миллиметровых минометов, запрещенных Минскими соглашениями. Один из снарядов угодил в детский сад Станицы Луганская – как раз в ту стену, где находились дети. Три человека пострадали. Малышей и персонал эвакуировали. 

Также снаряд попал в дом на хуторе в Ростовской области России. Пострадавших нет. По факту обстрела приграничной территории, российский следственный комитет возбудил уголовное дело.

Из региона массово эвакуируют население. Десятки тысяч человек уже покинули Донбасс. Людей вывозят и днем, и ночью. Машинами, автобусами, поездами. В первую очередь – детей, женщин и стариков. Беженцы направляются в российские области. Тем временем, в самопровозглашенной Донецкой народной республике задержан агент украинской разведки, который рассказал о планах Киева силой захватить Донбасс. На всю операцию, по его словам, отводится пять дней. В регионе объявлена всеобщая мобилизация. Все мужчины, которые могут держать оружие, должны явиться в военные комиссариаты.

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На Донбассе всё интенсивнее обстрелы. В ДНР сообщили об атаке еще на три населенных пункта. А в ЛНР ночью прогремело несколько мощных взрывов. После хлопка...
 
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